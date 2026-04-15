午後は関東や東海で本降りの雨

西から雨雲が進んできています。きょう午後は関東や東海でも雨が降り、本降りの雨になりそうです。お出かけの際は雨が降っていなくても傘をお持ちください。

【CGで見る】3時間ごとの降水の予想（15日正午〜16日午前9時）

午後は関東や東海も傘の出番

南岸には前線が停滞し、前線上を低気圧が東へ進む影響で雨雲が東へ広がるでしょう。朝から雨が降っている西日本では午後も雨になりそうです。

東海や北陸は昼過ぎに雨が降り出してくるでしょう。関東は夕方から夜にかけて雨で、ザーザー降りになりそうです。

一方、前線から遠い北海道や東北北部は晴れてお花見日和になるでしょう。

きょう（１５日）の各地の予想最高気温

札幌 ：14℃ 釧路：11℃

青森 ：16℃ 盛岡：20℃

仙台 ：18℃ 新潟：22℃

長野 ：22℃ 金沢：18℃

名古屋：19℃ 東京：22℃

大阪 ：22℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：18℃

高知 ：20℃ 福岡：17℃

鹿児島：22℃ 那覇：27℃



日差しがない分、きのうより低くなる所が多いでしょう。西日本でも20℃に届かない所があり、きょうは羽織り物が活躍しそうです。

あす16日(木)は晴れて紫外線強い

あすは雨をもたらした低気圧や前線が陸地から離れ、代わりに高気圧が張り出してくる見込みです。日中は全国的に晴れて青空が広がるでしょう。

4月中旬にもなると紫外線が強い時期に入ります。お散歩日和ですが、うっかり日焼けにお気をつけください。

週末の天気は？夏日続出の可能性

この先も気温は平年より高い日が続き、特に週末は25℃以上の夏日の地点が続出しそうです。

4月下旬にかけても気温は高めで推移し、東日本や西日本は夏日になるのがあたりまえになってくるでしょう。

ただ、朝晩との気温が大きくなるので、半袖を少し出しつつ、長袖もまだ出しておくのが良さそうです。