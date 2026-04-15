40代女性が3400万円相当の暗号資産だまし取られる

SNSで知り合った男に投資を勧められ、鹿児島県内の女性がおよそ3400万円相当の暗号資産をだまし取られました。

被害にあったのは、県内に住む40代の女性です。

黒田名乗る男「2人の今後のために暗号資産の投資をしないか」

女性は今年1月上旬、フェイスブックにメッセージを送って来た「黒田」と名乗る男とLINEで連絡をとるようになり、黒田から「2人の今後の生活資金を貯めるために暗号資産の投資をしないか。必ず利益が出て、住宅ローンの返済ができる」などと投資を勧められました。

女性は紹介された投資アプリをインストールし、1月から2月にかけて投資名目や税金名目などで8回、あわせておよそ3400万円相当の暗号資産をだまし取られました。

「恋愛感情を抱き信じてしまった」

女性は「黒田に相談をしているうちに恋愛感情を抱き信じてしまった」と話しているということです。

県警は「一度も会ったことがない人から暗号資産や株の投資を勧められた場合は詐欺を疑い、警察に相談してほしい」としています。

・