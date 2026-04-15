山田邦子、腹痛＆高熱で救急搬送→元気な姿で退院報告 診断結果受けて注意喚起も「くれぐれも生モノや拾い食いなど…」
タレントの山田邦子（65）が15日、自身のブログを更新。14日に救急搬送されたことを明かしていたが、この日、無事に退院したことを報告した。
【写真あり】山田邦子が大好きな”大物芸能人”
山田は14日のブログで「見事にやられましたーー」と病院で横たわる自身の姿を投稿し、腹痛と高熱の症状で救急搬送されたことを明かし、検査の結果腸炎となったことを明かしていた。
15日の投稿では「もう絶好調で退院しました！！」と書き出すと、元気な姿を投稿し、「健康のありがたさをしみじみ感じております」と語った。腸炎の原因については特定できなかったとしながらも「中毒なども増えてるこの時期皆さまも、くれぐれも生モノや拾い食いなどお気をつけ下さい！！」と注意喚起した。
山田は1960年6月13日生まれ、東京都出身。89年スタートの『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』や、95年スタートの『山田邦子のしあわせにしてよ』など冠番組を持ち、ピン芸人として、バスガイドネタなどで一躍注目を浴びた。
【写真あり】山田邦子が大好きな”大物芸能人”
山田は14日のブログで「見事にやられましたーー」と病院で横たわる自身の姿を投稿し、腹痛と高熱の症状で救急搬送されたことを明かし、検査の結果腸炎となったことを明かしていた。
15日の投稿では「もう絶好調で退院しました！！」と書き出すと、元気な姿を投稿し、「健康のありがたさをしみじみ感じております」と語った。腸炎の原因については特定できなかったとしながらも「中毒なども増えてるこの時期皆さまも、くれぐれも生モノや拾い食いなどお気をつけ下さい！！」と注意喚起した。
山田は1960年6月13日生まれ、東京都出身。89年スタートの『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』や、95年スタートの『山田邦子のしあわせにしてよ』など冠番組を持ち、ピン芸人として、バスガイドネタなどで一躍注目を浴びた。