日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」３時間スペシャルが１４日、放送され、再現ＶＴＲに出演した元五輪選手の熱演に、妻夫木聡も驚いた。

今回は炊飯ジャーやレンジの使い方を間違えると危険なエピソードを特集。ミラノ・コルティナ冬季五輪の解説で一躍話題を集めた元フィギュアスケーターの高橋成美さんが再現ＶＴＲに「奥様」役で登場した。

炊飯器でビーフシチューをオリジナルレシピで作ろうとし、フタを開けた瞬間、煮立ったシチューが顔や首にブシャーーとかかってしまい、火傷をしてしまった奥様を演じた。冷やすため、シャワーで水をかけまくり、全身びしょ濡れの演技となった。

スタジオで高橋さんは「引退して、再現ＶＴＲに出るのがひとつの夢で」と明かし、「皆さん、体張ってらっしゃるんだなー、って」とニコニコ語ると、妻夫木が「あんなに体張る方、いないですよ」と返し、スタジオは爆笑。ＭＣの笑福亭鶴瓶も「本気でいってたもん」と熱演を絶賛した。

ＳＮＳ上でも「高橋成美 再現ＶＴＲで、体張りすぎ問題（笑）」「体張りすぎる高橋成美ちゃん好きです」「再現Ｖ俳優やってて 不意に松野明美化してて爆笑してしまった（失礼）」「奥様なるちゃん本当にかわいい こういう再現ＶＴＲだけじゃなくて普通のドラマにもヒロインとして出てほしい」などの声があがっていた。