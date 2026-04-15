「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースが連勝で貯金を９とし、２桁の大台に迫った。先発の山本由伸投手が８回途中１失点、１０４球の熱投で勝機を呼び込んだ。試合後にはグラブを変えてゲームに臨んでいたことを明かした。

今季は開幕から黒のグラブを使っていた山本。この日は昨年のワールドシリーズでも使用していた青のグラブに戻し「グラブも投げるのに重要で。しっくりくるなと感じたので。ちょっと一回、試してみようかなと。先週、その前も順調にきていたのですが、もう少しというところもあったので。一回グラブを戻してやってみようかなと思いました」。以前まで使っていた相棒に戻し、鮮やかな快投だ。

初回にリンドーアに先頭打者弾を浴びたが、以降は打者２０人連続アウト。七回のピンチを切り抜け、八回には球数が１００球を超えた中で連打を浴びて降板となったが、２番手のトライネンがしっかりと試合を締めた。

「ここまでの中でもいいスプリットを投げれていたし、カウントを進めて行くために有効なボールとなっていた」と振り返り、四球が減った要因については「初球の入りだったりカウントの進めたかを工夫して。いろんなボールを使いながらカウントを取れているので、より自分らしい投球ができてるのかなと思います」と明かした。

八回の交代については「最後も行かしていただいたのはありがたかったですし、７、８、９と３人で抑えたかった」と振り返り、フリーマンのトスをジャンピングキャッチしてベースに着地したアクロバティックなプレーについては「普通ですね」とさらりと言ってのけた。

これで開幕から４試合連続のクオリティースタートを達成。グラブを戻して本来の山本無双の投球が戻ってきた。