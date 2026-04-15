1位のレブロンは28億5000万回…今季NBAのソーシャルメディアで最も視聴されたトップ10選手

4月14日（現地時間13日）。2025－26レギュラーシーズンの全日程を終えたNBAは、今シーズンにNBAのソーシャルメディア、デジタルプラットフォームで最も視聴されたトップ10選手を発表した。

NBA歴代最長の23シーズン目をプレーしたレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）は、60試合の出場に終わったとはいえ、NBAのソーシャルメディア、デジタルチャンネル全体で28億5000万回の視聴回数を記録し、リーグ全体でトップに立った。

続いて2位にはビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）が24億3000万回、3位はルカ・ドンチッチ（レイカーズ）の21億1000万回がランクインしている。

今シーズンにNBAのソーシャルメディア、デジタルプラットフォームで最も視聴されたトップ10選手は下記のとおり。ウェスタン・カンファレンスに所属する選手たちが占めていて、レイカーズから3選手が名を連ねた。



※以降チーム名は略称



Take a look at the 10 most-viewed players across @NBA social media platforms for the 2025-26 regular season.

The @SoFi NBA Play-In Tournament tips off Tuesday, April 14 on @NBAonPrime. The NBA Playoffs presented by @Google begin Saturday, April 18. pic.twitter.com/19ajqjvfGr

- NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2026

＜今季NBAのソーシャルメディア、デジタルプラットフォームで最も視聴されたトップ10選手＞



１位 レブロン・ジェームズ（レイカーズ）：28億5000万回



２位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：24億3000万回



３位 ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）：21億1000万回



４位 ステフィン・カリー（ウォリアーズ）：18億7000万回



５位 ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）：12億3000万回



６位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：11億4000万回



７位 ケビン・デュラント（ロケッツ）：10億3000万回



８位 アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）：9億8200万回



９位 クーパー・フラッグ（マーベリックス）：9億6300万回



10位 オースティン・リーブス（レイカーズ）：6億9600万回

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