トランザクション<7818.T>が反発している。１４日の取引終了後に２６年８月期の連結業績予想について、売上高を２９５億円から３００億円（前期比９．３％増）へ、営業利益を６１億円から６３億円（同１０．４％増）へ、純利益を４１億２０００万円から４２億８８００万円（同５．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円から３１円へ引き上げたことが好感されている。



上期において、中期経営計画の重点戦略として位置づける「ｅコマース事業／エンタメ（ＩＰ）事業の拡大」「エコプロダクツ／気候変動対策・防災製品／トラベル関連製品／ペットウェア・関連製品の強化」「セールスプロモーションにおけるトレンド需要の獲得」「自社工場の強化」の初期的な成果として、販売経路別で「エンドユーザー向け」「ｅコマース」の売り上げが大幅に伸長したほか、製品分類別で「エコプロダクツ」「ライフスタイルプロダクツ」が好調に推移したことが寄与する。



なお、同時に発表した２月中間期決算は、売上高１４８億４５００万円（前年同期比９．９％増）、営業利益３１億６６００万円（同１６．２％増）、純利益２１億１７００万円（同７．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS