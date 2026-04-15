ジーデップ・アドバンス<5885.T>が反落している。１４日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について、営業利益を９億３４００万円から１０億円（前期比１９．１％増）へ、純利益を６億１７００万円から６億５４００万円（同２２．０％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２９円から３６円へ引き上げたが、目先の材料出尽くし感から売り優勢となっているようだ。



販売構成の変化があり、売上高は７３億８００万円から６８億円（同２．５％増）へ下方修正した一方、粗利率の改善などの影響で利益は上方修正した。なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高４６億５９００万円（前年同期比１４．３％減）、営業利益８億１１００万円（同１６．０％増）、純利益５億８９００万円（同２５．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS