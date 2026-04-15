「足に…？」観察力がすごい！10ヶ月の赤ちゃんが“髪の毛以外”に気づいた瞬間が可愛すぎる
【画像を見る】「人生で初めて“毛”を認識した瞬間」真剣に確認作業をする赤ちゃん
赤ちゃんは、毎日が発見の連続です。
大人なら見過ごしてしまうようなことも、真剣に向き合いじっくり確かめようとします。
そんな“初めての気づき”の瞬間を見せてくれたのは、10ヶ月のゆなちゃん。
Instagramに投稿された、「髪の毛以外の毛に気づいた瞬間」の動画が9.5万いいねを集め話題になっています。
お父さんのすね毛と自分の髪の毛を何度も比べる姿に「観察力すごい」「天才」と称賛の声が寄せられています。
おもちゃで遊んでいたのは、生後10ヶ月のゆなちゃん。
目の前には、胡坐をかいて座るお父さんの足。
ズボンと靴下の隙間から、すね毛がのぞいています。
その毛に気づいたゆなちゃんは、そっと両手を伸ばして触ってみます。
手で感触を確かめたかと思うと、今度はその手を自分の頭へ。
まるで「同じ？」と比べるかのように、髪の毛を触り始めました。
そこからは、すね毛、髪の毛、すね毛、髪の毛……。
交互に何度も触るゆなちゃん。
不思議そうな表情でお父さんを見上げる姿に、ご両親も笑いが止まりません。
足にも、頭にも同じ「毛」があることに気づいたであろうゆなちゃんに「なんでだろうね？」と声をかけます。
それでもゆなちゃんの“確認作業”は止まりません。
しばらくして、おもちゃに手を伸ばしたものの、お父さんがすねを指さすと、またもや真剣な表情で触りに戻るゆなちゃん。
何度も何度も確かめる姿がとても愛らしいひと幕でした。
■反響の大きさにびっくり！投稿主さんにインタビュー
今回の投稿が9.5万いいねを記録し注目を集めたことについて、投稿主さんは「まさか、すね毛の投稿がこんなになるとは思わなかったので、びっくりしました」と感想を教えてくれました。
ご家族や周囲の方も驚いたようで、とくに「姉の同僚の方から見たと言われたときは驚きました」と笑います。
寄せられたコメントの中では、「賢い」という声が多かったことが嬉しかったそうです。
「『人生1周目』」というコメントもあって、確かにその通りだなと思いました」と、ゆなちゃんの初めての発見を微笑ましく振り返っていました。
また、あの投稿以降ほかの毛にも興味を示したのか尋ねると、「実はあのときだけなんです。ほかの毛ではあの行動はしなくて……足に生えているのが不思議だったのかもしれません」とのこと。
いいねが急激に伸びたときは「通知が鳴り止まなくて、携帯が壊れたのかと思いました（笑）」と、当時の驚きを明かしています。
■積む前から拍手！？ゆなちゃんの“嬉しい繰り返し”
「髪の毛以外の毛に気づいた瞬間」の投稿では、何度も確認作業を繰り返す姿がとても愛らしかったゆなちゃん。
実はほかの投稿でも、微笑ましい“繰り返し”が見られます。
たとえば、積み木で遊んでいるシーン。
積み木を前に、ゆなちゃんは手をパチパチと叩きながら満面の笑みを浮かべています。
どうやら、ゆなちゃんが積み木を2個積み上げたとき、ご両親が拍手して喜んだのがとても嬉しかったようで、なんと積み木をする前からパチパチ。
また積む前にパチパチ。
何度も手を叩いて喜ぶ姿がたまらなく可愛い投稿に、「満面の笑みが素敵」といったコメントが集まりました。
■すっかりお姉さんになったゆなちゃんの今
最近のゆなちゃんの様子について伺うと、「最近は3歳間近なので、色々とお話しができるんですが、自分でなぞなぞを作って、早く答えが言いたくて先に答えを言ってしまうのが可愛いです」と投稿主さんは教えてくれました。
すっかりお姉さんになったゆなちゃんですが、思わずこちらまで笑ってしまうような愛らしい表情や仕草は今も変わりません。
__ynsn.0402（@__ynsn.0402）さんのアカウントには、そんなゆなちゃんの日々の成長がたくさん記録されています。
気になった方は、ぜひ、ゆなちゃんの日常をのぞいてみてください。
文＝川端恵