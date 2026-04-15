株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）の交換レンズ「M 50mm f/1.5 Z21 マットブラック」を4月15日（水）に発売した。直販価格は17万8,200円。

フランスの銘玉「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」を、現代の光学技術と新素材で再構築したしたというライカMマウント用レンズ。鏡筒に光の反射を抑えた艶消し仕上げの「マットブラック」を採用し、高級感と落ち着いた佇まいを両立させたとしている。「ピアノブラック」カラーが2025年7月に発売済み。

光学系にはオリジナルと同じダブルガウス構成を継承。数値上の性能だけでなく、あえて収差を残す設計思想により、独特の柔らかなトーンやボケ味といった「写真の雰囲気」を重視した。一方で画面中央部30%の光学性能についてはオリジナルを上回りとしており、シャープネスとコントラストを向上させた。

イメージサークルはオリジナルより一回り大きく設計されており、44×33mmフォーマットの撮像素子でも、近～中距離であればケラレを気にせず使用できるという。

鏡筒はクラシカルな雰囲気としつつ、緻密なヘリコイドや絞りリングの操作感にもこだわったという。レンズフードは一体型を採用している。

装着例

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

レンズ構成：4群6枚（ダブルガウスタイプ） 対応マウント：ライカM 焦点距離：50mm 絞り：F1.5-22 絞り羽根：10枚 最短撮影距離：0.7m フィルター径：52mm 外形寸法：約Φ61×64.3mm 質量：約313g