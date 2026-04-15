BE:FIRST×MAZZEL『平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納Special Live』トレーラー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRST、MAZZEL出演の『平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納 Special Live』の疑似ライブ配信に向けたトレーラー映像が公開となった。

■歴史的な舞台で行われた奉納ライブが疑似ライブ配信形式で配信へ

本公演は、3月20日・21日に京都の平安神宮にて、御鎮座130年を記念した特別な奉納ライブとして開催。公演直後、会場のビジョンで配信が発表されると大きな歓声が上がり、SNSでも当日のステージへの感動の声とともに、配信を心待ちにする声が広がっていた。

今回解禁された映像では、それぞれのグループが朱に染め上げられた大極殿をバックに、エキサイティングなステージを披露する様子が収められており、本編の魅力をひと足先に感じられる内容となっている。

BE:FIRST、MAZZELの配信初日となる4月18日・19日は、疑似ライブ配信形式。歴史的な舞台で行われた奉納ライブを、ぜひチェックしよう。

■【動画】BE:FIRST 奉納 Special Live トレーラー映像

■【動画】MAZZEL 奉納 Special Live トレーラー映像

■配信情報

『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』

04/18（土）19:00よりZAIKOにて配信開始

『平安神宮御鎮座百三十年記念 MAZZEL 奉納 Special Live』

04/19（日）19:00よりZAIKOにて配信開始

■関連リンク

『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』公式サイト

https://www.motherbase.co.jp/heian5/

『平安神宮御鎮座百三十年記念 MAZZEL 奉納 Special Live』公式サイト

https://www.motherbase.co.jp/heian4/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/

■【画像】BE:FIRST ライブ写真

■【画像】MAZZEL ライブ写真