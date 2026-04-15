15日14時現在の日経平均株価は前日比521.90円（0.90％）高の5万8399.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1051、値下がりは477、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を252.22円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が181.02円、東エレク <8035>が42.24円、ベイカレント <6532>が23.47円、太陽誘電 <6976>が19.24円と続く。



マイナス寄与度は38.95円の押し下げでキオクシア <285A>がトップ。以下、フジクラ <5803>が35.6円、イビデン <4062>が28.56円、三菱商 <8058>が20.92円、ＴＤＫ <6762>が20.87円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、証券・商品、銀行、精密機器と続く。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、卸売が並んでいる。



※14時0分1秒時点



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