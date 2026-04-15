浜田信也、大学時代を懐かしむ 「新感線と同い年でいろいろ感慨深い」
俳優の浜田信也が15日、都内で行われた音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』製作発表に出席。大阪で過ごした大学時代を懐かしんだ。
【全身ショット】シックなジャケットスタイルで登場した神山智洋
本作は、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇で、生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界。2人の探偵とそれを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たちが登場する。アングラの色をにじませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。
大学時代に演劇を始めた浜田。4年間大阪の大学に通い、「当時から新感線を身近に感じつつも、遠くにいるデッカイ背中という感じで演劇をやり続けていました。劇研の人たちと『いつか新感線に出られたらいいよな』という話を部室でしていました」と大学時代を振り返りながら、4半世紀程かけてその願いが叶ったことに喜んだ。そして、「その間、新感線が演劇界の先頭を走り続けているすごさを感じました。考えられないくらいの労力があるだろうな」と同劇団へのリスペクトを口にした。
そして、「僕、46歳になりますけど、新感線と同い年なんですよ。いろいろ感慨深いです」とうれしそうな表情に。
6月12日から7月12日まで東京・EX THEATER ARIAKEの初日公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールで上演される。
イベントにはほかに、宮野真守、神山智洋、石田ニコル、志田こはく、粟根まこと、古田新太、福原充則氏、いのうえひでのり氏が登壇した。
【全身ショット】シックなジャケットスタイルで登場した神山智洋
本作は、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇で、生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界。2人の探偵とそれを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たちが登場する。アングラの色をにじませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。
そして、「僕、46歳になりますけど、新感線と同い年なんですよ。いろいろ感慨深いです」とうれしそうな表情に。
6月12日から7月12日まで東京・EX THEATER ARIAKEの初日公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールで上演される。
イベントにはほかに、宮野真守、神山智洋、石田ニコル、志田こはく、粟根まこと、古田新太、福原充則氏、いのうえひでのり氏が登壇した。