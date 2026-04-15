外国人カップルを日本に招き、挙式と観光をセットで楽しんでもらう「インバウンド婚」の人気が高まっている。

新婚旅行を兼ねて長期滞在するカップルが多く、宿泊や飲食、買い物など、招待客分も含め幅広い消費につながる。人口減少で国内の婚礼市場が縮小する中、関連業界が力を入れている。（喜多河孝康）

桜が咲き誇る大阪城西の丸庭園内の「大阪迎賓館」（大阪市中央区）で今月３日、米国から訪れたカップルが結婚式を挙げた。

３３歳の新郎と３２歳の新婦で、「桜や日本建築に憧れていた。日本での結婚式は特別な体験になった」と述べた。挙式後は東京、沖縄を観光し、滞在は１７日間に及ぶ。家族や友人ら約２０人の招待客は、屋久島（鹿児島県）や富士山、広島などを巡るという。

大阪迎賓館を運営するバリューマネジメント（大阪市）は２０２４年から、インバウンド婚向けの海外営業を本格化した。

国の登録有形文化財の老舗旅館を改装した「鮒鶴（ふなつる）」（京都市）、京都・平安神宮内の「平安神宮会館」など運営する婚礼施設を利用する旅行プランを香港の商談会で紹介したほか、外国人向けのオンライン相談も始めた。広島・福山城を活用した宿泊体験や瀬戸内海のプライベートクルーズなど地方での観光体験を組み込んだプランも提案する。

２６年３月末時点で５件の成約があり、通年で２５件、今後３年以内に１００件以上の成約を目指す。笠正太郎ＣＯＯ（最高執行責任者）は「日本には、歴史的建築物や自然など、海外の人が感動する結婚式の舞台がある」と話す。

鳥取県大山町の式場「プリムローズガーデン」は、２４年に香港を中心に約５０組の外国人カップルを受け入れた。大山や鳥取砂丘観光を組み合わせたり、カツ丼や地魚を提供する大衆食堂を案内したりと、要望に応じたプランを提案し、１組あたりの挙式費用は４００万〜５００万円に上った。

誘客に携わった一般社団法人「ジャパンニューベネフィット」の仁連（にれん）一星代表理事は「自然や景観を生かせば都市部に劣らない魅力を提供できる」と話す。

厚生労働省の人口動態統計では、婚姻件数は１９７０年代の約１１０万組をピークに減少し、近年は５０万組を下回る水準まで落ち込んだ。結婚式を挙げない「ナシ婚」や少人数の「ジミ婚」も広がっている。

一方、インバウンド婚は市場拡大が見込まれる。日本観光人気が根強く、円安傾向が定着し、婚礼費用が割安となるためだ。ドバイの調査会社「Ｆｕｔｕｒｅ Ｍａｒｋｅｔ Ｉｎｓｉｇｈｔｓ」によると、日本のインバウンド婚市場は、２０３５年に約６０００億円と、現在の約２・２倍になる。婚礼や国際観光に詳しい東洋大の徳江順一郎准教授は「インバウンド婚は地域経済への波及効果が期待できる。だが、言語対応や宗教・文化への配慮、交通の利便性向上など受け入れ体制は不十分で、国や自治体は、観光政策の一環として、後押ししていく必要がある」と話す。