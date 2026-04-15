演歌歌手の藤あや子（64）が14日、ブログを更新。夫からもらった“小粋なプレゼント”を公開し、注目を集めている。

【映像】夫婦で乾杯ショットや夫からの“小粋なプレゼント”

2017年4月9日に更新したブログで再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、2026年3月30日のブログでは「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々を過ごしております。これからも、そんな奇跡のようなありがたい日々を重ねていきたいと思います」とつづり、乾杯ショットとともに夫婦仲むつまじい様子も披露していた。

夫からの“小粋なプレゼント”に反響

2026年4月14日には「今年の藤棚。満開宣言」とつづり、自宅にある藤を公開。続けて「この藤は5年前のお誕生日の、夫からのプレゼントでした。可愛らしい鉢に植えられた藤がこんなに立派に育ちました。なんでも愛情を持って接すると、こうして応えてくれるんですね」と、夫からのプレゼントだったことも明かしている。

この投稿には、「育てる人の愛情、贈った旦那様の愛情、双方の傑作ですね！」「藤棚 満開ですねぇ」「めっちゃ綺麗やなぁ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）