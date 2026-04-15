ドジャースの山本由伸投手（２７）は１４日（日本時間１５日）に本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、７回２／３を投げ、１被弾を含む４安打１失点、７三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２８人に１０４球で、最速９６・９マイル（約１５６キロ）をマーク。防御率２・１０だった。チームは２―１で競り勝ち、２連勝。

初回先頭リンドアに２ボールからの３球目、ど真ん中の９６・３マイル（約１５５キロ）のフォーシームを捉えられ、右翼席に運ばれた。ここまで３試合、初回は９打数１安打、１番打者は無安打２三振と抑えていただけに、まさかの被弾だ。続くロベルトはフォーシームで右飛、ポランコはスプリットで一ゴロ、ビシェットはシンカーで一ゴロと３人連続で片付けた。

２回は先頭アルバレスをスプリットで右飛、ベイテイは真ん中低めのスプリットで空振り三振、ビエントスは外角スライダーでバットに空を切らせた。３回もセミエンはスプリットで見逃し三振、ベンジはスプリットで一ゴロ、リンドアは外角カットボールで空振り三振に仕留めた。４回もロベルトをスライダーで投ゴロ、ポランコはスプリットで一ゴロに仕留めたがフリーマンの送球が高くなり、ジャンプして捕球。球場はどよめいた。続くビシェットはフォーシームで一ゴロ。今度はフリーマンが自らベースを踏んだ。

５、６回も三者凡退で抑えた７回だった。二死後、ビシェットに初球、やや外角のスライダーを捉えられ、左翼線を破る二塁打。先頭打者弾後、２０人連続でアウトにしてきたが、２１人目に「Ｈ」のランプの点灯を許した。続くアルバレスを四球で歩かせ、二死一、二塁。ここで打席は１６打席連続無安打が続いているベイテイだ。カウント１―２からの４球目、外角低めのスプリットでバットに空を切らせた。ここまで大エースの圧倒的な投球だ。

８回もマウンドに上がった。３球で二死をとったが、９番ベンジにスプリットを拾われ、左前打。続くリンドアは右前打で二死一、三塁と得点圏に走者を背負った。続投する気満々だったが、ロバーツ監督が一呼吸置いてベンチを出て、交代を告げた。球数は１０４球に達していた。２番手の右腕トライネンがロベルトを空振り三振に仕留め、勝ち越し点は与えなかった。

直後の８回裏一死二塁で大谷が申告敬遠で歩かされて一、二塁となったところで、タッカーが勝ち越し適時打。しぶとく左前に落とした。９回は３番手の左腕ベシアが３者連続空振り三振。チームは逃げ切った。

３勝目は逃したが、好投が実った。サイ・ヤング賞候補と呼ばれるにふさわしい投球だった。