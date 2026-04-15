吉岡里帆、ノースリーブで素肌輝く “どんぎつね”オフショットにファン歓喜「色っぽすぎます」「世界一美しい狐さん」
【モデルプレス＝2026/04/15】女優の吉岡里帆が4月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの“どんぎつね”姿を披露し、話題となっている。
【写真】33歳美人女優「破壊力すごい」ノースリ姿の“大人のどんぎつね”
吉岡は「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり、日清の「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”姿のオフショットを投稿。狐の耳と尻尾をつけたお馴染みのスタイルで、黒いノースリーブの衣装に身を包み、大量の鰹節に埋もれながら横たわる幻想的なカットを披露した。ノースリーブからは真っ白で美しい腕をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「どんぎつねさん嬉しすぎる」「相変わらずの可愛さ」「どんぎつねさん、色っぽすぎます」「枯葉かとおもったら鰹節」「大人のどんぎつね、破壊力すごい」「おかえりなさい」「世界一美しいきつねさん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳美人女優「破壊力すごい」ノースリ姿の“大人のどんぎつね”
◆吉岡里帆、ノースリーブのどんぎつねオフショット披露
吉岡は「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり、日清の「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”姿のオフショットを投稿。狐の耳と尻尾をつけたお馴染みのスタイルで、黒いノースリーブの衣装に身を包み、大量の鰹節に埋もれながら横たわる幻想的なカットを披露した。ノースリーブからは真っ白で美しい腕をのぞかせている。
◆吉岡里帆の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どんぎつねさん嬉しすぎる」「相変わらずの可愛さ」「どんぎつねさん、色っぽすぎます」「枯葉かとおもったら鰹節」「大人のどんぎつね、破壊力すごい」「おかえりなさい」「世界一美しいきつねさん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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