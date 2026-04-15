Koki,、母・工藤静香との密着2ショット公開「そっくり」「美人親子」と反響
【モデルプレス＝2026/04/15】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が4月12日、自身のInstagramを更新。母で歌手の工藤静香との2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】キムタクの23歳次女「そっくり」56歳母との密着2ショット
Koki,は「世界一のお母さん、お誕生日おめでとう」（※日本語翻訳）とつづり、工藤との2ショットや工藤が愛犬と戯れる写真など複数枚を投稿。優しい笑顔で娘と並んだり、愛犬と床に寝そべってカメラに満面の笑みを見せたりと、自然体で母らしい表情の工藤を公開している。
この投稿に「お誕生日おめでとう」「美人親子」「絵になる美しさ」「2人とも可愛すぎる」「そっくり」「目の保養」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの23歳次女「そっくり」56歳母との密着2ショット
◆Koki,、母・工藤静香との仲良し2ショット公開
Koki,は「世界一のお母さん、お誕生日おめでとう」（※日本語翻訳）とつづり、工藤との2ショットや工藤が愛犬と戯れる写真など複数枚を投稿。優しい笑顔で娘と並んだり、愛犬と床に寝そべってカメラに満面の笑みを見せたりと、自然体で母らしい表情の工藤を公開している。
◆Koki,の投稿に反響
この投稿に「お誕生日おめでとう」「美人親子」「絵になる美しさ」「2人とも可愛すぎる」「そっくり」「目の保養」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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