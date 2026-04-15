検証速度を上げる運用基盤！ ソアー・マーケティング「AdXpand」

記事ポイント AdXpandは広告バナー累計10,937本を制作し、短期間で大量検証しやすい運用環境を広げています。AdXpandはリサイズ自動化と成果実績をもとにしたテンプレートで、広告制作の手間を抑えながら改善速度を高めます。AdXpandは動画バナーにも対応し、SNSやディスプレイ広告まで幅広い配信面で使えます。 AdXpandは広告バナー累計10,937本を制作し、短期間で大量検証しやすい運用環境を広げています。AdXpandはリサイズ自動化と成果実績をもとにしたテンプレートで、広告制作の手間を抑えながら改善速度を高めます。AdXpandは動画バナーにも対応し、SNSやディスプレイ広告まで幅広い配信面で使えます。

ソアー・マーケティングの広告クリエイティブ生成ツール「AdXpand」が、累計広告バナー制作数1万本を突破します。

AdXpandはサイズ違いの広告制作や改善作業をまとめて進めやすくし、広告運用のスピードを重視する企業にとって使いやすい環境を広げています。

今回のアップデートでは動画バナーにも対応し、より多くの広告配信面で活用しやすくなっています。

ソアー・マーケティング「AdXpand」

サービス名：AdXpand累計広告バナー制作数：10,937本（2026年3月24日時点）提供開始時期：2025年10月対応内容：広告クリエイティブ生成、入稿、広告精査、動画バナー制作サービスURL：https://adxpand.io/

AdXpandは広告クリエイティブの制作から改善までをまとめて進めやすくし、広告運用で必要になる検証回数を増やしたい企業に向いています。

ソアー・マーケティングは提供開始から約5カ月で累計1万本超の制作実績を積み上げ、広告運用の現場で求められるスピード対応を支えています。

市場の課題

課題1：サイズ違いのバナー制作に時間がかかる課題2：成果が出たパターンを再現しにくい課題3：制作と運用が分断されやすい

広告運用の現場ではターゲティングや入札だけで差をつけにくくなっており、クリエイティブをどれだけ速く試せるかが成果につながります。

こうした状況の中で、制作時間や再現性の低さは広告改善のスピードを下げる要因になっています。

制作フロー

対応内容：制作、入稿、差し替え、広告精査、改善リサイズ対応：各種バナーサイズ、SNSフォーマット、ディスプレイ広告規格運用特長：1つの環境でPDCAを回しやすい設計

AdXpandは1つのクリエイティブをもとに複数サイズへすばやく展開できるため、媒体ごとの入稿準備を効率化できます。

同じ環境で制作から差し替え、改善まで進められるので、社内外のやり取りを減らしながら広告テストを回しやすくなります。

効果

累計制作数：10,937本導入先：広告主、広告代理店主な強み：大量検証体制、勝ちパターンの再現性、運用効率の向上

AdXpandは成果が出ている構成やデザイン、コピー構造をもとにしたテンプレートを備え、ゼロから考えなくても広告検証を始めやすくしています。

広告主や代理店は制作量を確保しながら改善速度も高めやすく、運用成果につながるクリエイティブ作成を進めやすくなります。

料金プラン

対応アップデート：動画バナー制作機能を追加対応媒体：Meta広告、Google広告、各種DSPUIの特徴：直感操作、テンプレート主導、ビジネス職でも扱いやすい設計

今回のアップデートで加わった動画バナー制作機能は、静止画だけでなく動画を含む広告展開にも活用しやすくしています。

刷新したUIはマーケターや営業でも扱いやすく、デザイナー以外の担当者が改善に関わりたい場面でも使いやすそうです。

企業ロゴ

会社名：株式会社ソアー・マーケティング所在地：東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー 6F代表者：石塚 翔吾会社URL：https://soarmarketing.jp/

ソアー・マーケティングは広告制作の効率化だけでなく、成果を再現しやすい仕組みづくりにも力を入れています。

広告改善を少人数で進めたい企業にとっては、制作負荷を抑えながら配信面を広げやすい選択肢のひとつになりそうです。

AdXpandは広告クリエイティブの量と改善スピードを両立したい企業にとって、実務に取り入れやすいサービスです。

動画対応や扱いやすいUIの強化によって、制作担当者だけでなくマーケティング担当者も運用に参加しやすくなっています。

複数媒体へすばやく広告を展開したいときや、成果が出るパターンを試しながら見つけたいときに役立ちそうです。

広告クリエイティブ生成ツール「AdXpand」の紹介でした。

よくある質問

Q. AdXpandはどのような用途で使えますか？

A. AdXpandは広告バナーや動画バナーの制作、各媒体向けのリサイズ、入稿、差し替え、広告精査までをまとめて進めたいときに使えます。

Q. AdXpandはどの広告媒体に対応していますか？

A. AdXpandはMeta広告、Google広告、各種DSPなどのディスプレイ広告フォーマットに対応しています。

Q. AdXpandはどんな人に向いていますか？

A. AdXpandは広告主や広告代理店のほか、デザイナーだけでなくマーケターや営業も広告改善に関わりたい企業に向いています。

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