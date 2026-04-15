連続試合出塁を「48」に伸ばした大谷翔平（31=ドジャース）のデータを見て、意外なものがある。

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日本時間15日現在、チームは17試合を消化した時点で盗塁が「ゼロ」なのだ。

打率は.254といまひとつも、今年は四球をしっかりと選んでいて出塁率.402はリーグ8位。1番打者としてチャンスメークしながら、走る気配すらない。2024年には59盗塁をマークしたように足は速い。右肘手術明けで二刀流が復活した昨年と、エンゼルス最終年の23年は、ともに20盗塁。投打にフル回転しながら走塁でも気を吐いたにもかかわらずだ。

現地特派員のひとりがこう言う。

「首脳陣が盗塁はするなとブレーキを踏んでいる可能性が高い。今年のキャンプ中も、例年取り組んでいた盗塁や走塁の練習メニューはほとんどありませんでしたから。昨年も23年も、成功したのは20盗塁でも、どちらも失敗が6個あった。労力の無駄遣いは極力、排除して、その分、打つことと投げることに集中させたい首脳陣の意図ですよ。ましてオフに5年連続20本塁打以上のタッカー（29）を獲得して打線はこれまで以上に厚みを増し、得点力は確実にアップしましたからね」

投手としての登板間隔にしても、先発6人の中でひとりだけ配慮されている。

初戦と2戦目の登板間隔は中7日。昨年のワールドシリーズまでフル回転した山本由伸（27）は開幕から3戦目まで、これまで年間通じてローテを守った経験のない佐々木朗希（24）ですら2戦目まで、ともに中5日で回したものの、大谷だけは登板間隔を空けて起用した。

「由伸、グラスノー（32）、スネル（33）はいないけど、そういった選手をしっかりした登板間隔で回すのが効率がいい。その中で（自分が）間延びする分には対応しやすい」と大谷は話している。登板時に打席にも立つリアル二刀流を続けているだけに、登板間隔が空けば体力面で好都合ということだ。

勝利のために身を粉にするメンタリティー

ロバーツ監督は今後も先発を山本、グラスノー、佐々木、大谷、シーハン（26）、ロブレスキ（25）の6人で回すと話しているから、これからも他の先発の登板間隔をタイトにしても、大谷だけは体調次第で十分な登板間隔を確保することになる。

「盗塁ゼロも登板間隔の優遇も、大谷の体力面の負担を減らすため。投打に加えて盗塁までやった昨季は、最後のワールドシリーズでガス欠に。マウンド上では肩で息をしていましたから。本人はオフの間に万全なトレーニングができたと話していて、球団も今年の大谷はとてつもない数字を残すと期待している。加えて大谷にはチームの勝利のために身を粉にするメンタリティーがある。昨年9月、先発予定のグラスノーが当日になって背中の張りを訴えると、登板予定を3日前倒ししてマウンドに上がった。大谷のスタンスはチーム全体の士気を鼓舞すると首脳陣はみている。仮に他の選手にシワ寄せがいくことになったとしても、大谷が最後のプレーオフまで投打にフル回転することがワールドシリーズ3連覇につながると考えているのです」（前出の特派員）

14日のメッツ戦は初回の1打席目、いきなり死球を食らった。左腕ピーターソンの151キロのツーシームが右の肩甲骨付近を直撃したのだ。大谷は苦悶の表情を浮かべながら一塁に向かい、ドジャースタジアムのスタンドはブーイングの嵐だった。

これが今季3個目の死球。大谷がこれまで最も多くぶつけられたのは、54本塁打でタイトルを獲得した24年の6個。開幕16試合で早くもその半分も当てられている。ヤンキースでワールドシリーズMVPを獲得した松井秀喜はかつて、「（投手に）狙われたら避けられない」と話していた。

大谷は昨季、55本塁打で、3年連続本塁打王を1本差で逃した。メジャーで一、二を争う長距離ヒッターで、なおかつ先発として160キロの速球を投げるチームのキーマンだ。29球団はドジャースの3連覇阻止に目の色を変えているだけに、今季の大谷に執拗な内角攻めが多いのは、ある意味、納得だし、故意に狙われたとしても不思議ではない。

ドジャースの大谷に対する依存度の高さが気になるところではあるが……。

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ドジャースといえば、佐々木の“幼稚さ”を象徴するような「報奨金事件」が露呈した。ことの始まりは昨季WS連覇後というが…。いったいどういうことか。水面下では何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」 では、それらについて詳しく報じている。