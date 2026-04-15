親子で食卓の背景を学ぶ食育動画！ 全国食肉事業協同組合連合会「お肉ってどこから来てるの？〜国産食肉と食料の未来を考える〜」

記事ポイント 全国食肉事業協同組合連合会が国産食肉の流れを学べる食育動画を公開3分40秒のパラパラ漫画動画が小学生低学年から理解しやすい内容で学習に活用可能お肉の食育サイト「おにくらぶ」でも視聴でき、授業や食育イベントでも使える 全国食肉事業協同組合連合会が国産食肉の流れを学べる食育動画を公開3分40秒のパラパラ漫画動画が小学生低学年から理解しやすい内容で学習に活用可能お肉の食育サイト「おにくらぶ」でも視聴でき、授業や食育イベントでも使える

全国食肉事業協同組合連合会が、国産食肉と食料の未来を考える食育動画「お肉ってどこから来てるの？」を公開しています。

パラパラ漫画で仕上げた3分40秒の動画は、お肉が食卓に届くまでの流れや国産食肉の大切さを、親子で見やすい形で伝えます。

学校の授業や食育イベントでも活用しやすく、家庭でも気軽に視聴できます。

全国食肉事業協同組合連合会「お肉ってどこから来てるの？〜国産食肉と食料の未来を考える〜」

公開先：全肉連YouTubeチャンネル動画時間：3分40秒対象年齢：小学生低学年から制作：センガ ケンゾウ利用方法：学校の授業、食育イベントなどで利用可能

動画は、家族の食卓を舞台にしながら、国産食肉が食卓に届くまでに多くの人が関わっていることを伝えます。

親子の会話に沿って国産食肉を選ぶ意味も学べるため、毎日の食事をきっかけに食の背景へ目を向けやすくなります。

おにくらぶ視聴ページ

サイト名：おにくらぶコンセプト：おいしいお肉には、愛がある。掲載内容：クイズ、体操、食育情報など

おにくらぶは、動画とあわせてお肉の食育情報を楽しく学べるサイトです。

クイズや体操もそろうため、子どもが興味を持ちながら食について触れやすい入口になります。

食卓に届くまで

紹介内容：国産食肉が食卓に届くまでの流れ表現方法：イラストと動画を組み合わせたパラパラ漫画

前半では、お肉が家庭の食卓に届くまでの工程を短時間でわかりやすく紹介します。

生産現場が見えにくい食材だからこそ、流通の流れを映像でつかみやすい構成です。

国産食肉の大切さ

紹介内容：国産食肉自給率紹介内容：国産食肉が重要な理由

後半では、国産食肉の自給率と、国産を選ぶ大切さを学べます。

毎日の買い物や食事の選び方を考えるきっかけとして、家庭でも授業でも使いやすい内容です。

親子で学べるシーン

構成：親子の会話形式場面設定：いただきますからごちそうさままで

親子の会話を通して進むため、子どもが内容を受け取りやすい仕上がりです。

食卓の身近な場面に置き換えることで、食育を日常に結びつけやすくします。

わかりやすいビジュアル表現

特長：ビジュアルで簡潔に理解しやすい表現対象：食育に初めて触れる子どもや保護者

ビジュアル中心の説明は、難しく感じやすい食料や自給率の話題にも親しみやすさを加えます。

短時間で要点を追えるため、授業の導入や家庭での視聴にも向いています。

食料の未来を考える視点

テーマ：国産食肉と食料の未来学べること：消費と生産現場のつながり

動画は、お肉を食べることと生産現場のつながりを考える視点も届けます。

身近な食材から食料の未来へ関心を広げたい人にも役立ちます。

授業やイベントでの活用

利用対象：学校、食育イベント、家庭利用条件：自由に利用可能

学校や食育イベントで自由に活用できる点は、学びの場を広げたい人にうれしいポイントです。

家庭で見たあとに会話を広げやすいため、親子で食への理解を深めたい場面にも役立ちます。

おにくらぶ

サイト名：おにくらぶ内容：お肉の食育に関する情報を掲載

おにくらぶは、動画だけでなく、お肉について楽しく学べる情報をまとめてチェックできます。

継続して食育に触れたい家庭や教育現場にとって、便利な情報源になりそうです。

この動画は、お肉がどこから来るのかを子どもにもわかりやすく伝えてくれます。

国産食肉を選ぶ意味を身近な食卓から考えられるため、毎日の食事が学びの時間に変わります。

家庭でも学校でも活用しやすく、短時間で要点をつかめる点も魅力です。

全国食肉事業協同組合連合会「お肉ってどこから来てるの？〜国産食肉と食料の未来を考える〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「お肉ってどこから来てるの？」はどこで見られますか？

A. 全肉連のYouTubeチャンネルと、お肉の食育サイト「おにくらぶ」で視聴できます。

Q. 動画はどのくらいの長さですか？

A. 動画時間は3分40秒です。

短時間で国産食肉の流れや大切さを学べます。

Q. どの年代に向いていますか？

A. 小学生低学年からを対象にしていて、親子でも見やすい内容です。

Q. 学校やイベントでも使えますか？

A. 学校での授業や食育イベントなどでも自由に利用できます。

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