俳優の妻夫木聡が１５日、都内で行われたサッポロビール「ＴＨＥ ＰＥＲＦＥＣＴ 黒ラベル ＷＡＧＯＮ―ＬＩＶＥ ＤＲＡＦＴ―」のオープニングイベントに出席した。自分らしくいるために大切にしていることとして「自分の心の声を聞くこと」を挙げた。

同社の「大人エレベーター」シリーズで長くＣＭキャラクターを務める妻夫木。新社会人に向けて「世の中、頑張ってない人はいないと思う。ついつい弱い自分にふたをして頑張り過ぎちゃう瞬間がある。自分の状態に気づけないことが多い中で、ほんの少しでいいからリラックスする時間を設けることが大事。自分の声を聞いて、もう一回思い返してみて、冷静になったらまた新しい自分に出会えるかもしれない」と呼びかけた。

続けて「年上の人たちは、きっと皆さんが思ってるよりも一緒に頑張りたいと思っている。同じ目線でいいものを作っていきたいと思っている。早く大人になりたいから強がる瞬間もあるかもしれないけど、弱い自分をさらけ出して本音で上司の方とぶつかってみてください」とエールを送った。

２０１４年から展開される「ザ・パーフェクト黒ラベル」の体験イベントは、この日東京エリアでスタート。８月２日まで全国１３か所で期間限定開催される。