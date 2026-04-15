俳優の妻夫木聡が１５日、都内で行われたサッポロビール「ＴＨＥ ＰＥＲＦＥＣＴ 黒ラベル ＷＡＧＯＮ―ＬＩＶＥ ＤＲＡＦＴ―」のオープニングイベントに出席した。

同社の「大人エレベーター」シリーズで長くＣＭキャラクターを務める妻夫木。今まで最高だった生ビールの１口目を聞かれ「毎日のように、今日の一杯が最高だと思って飲んでるので難しい」としながらも、「作品を終えて、みんなと一緒に思いを分かち合いながら飲む１口目が最高に幸せな瞬間。いいことも悪いこともひっくるめて『お疲れさま』と言い合えるのは素晴らしい瞬間」と頬を緩めた。

飲む瞬間に思いをはせながら「０・５秒は自分に浸るんですよね。いろんなことが走馬灯のように駆け巡りながら１口目のビールを味わっているような気がする」とした。

四季折々の楽しみについて「楽しみ方が変わる気がする。夏は屋外で飲みたいし、冬は寒いからこそお店の中でしっかりいただきたい。常に生ビールって人生ともにある」としみじみ。「僕が一番好きなのは父と飲む生ビール。家族と飲む酒って、この上ない幸せがある。父からビールは教えてもらったので、一番好きな習慣かもしれないですね」と笑顔を見せた。

２０１４年から展開される「ザ・パーフェクト黒ラベル」の体験イベントは、この日東京エリアでスタート。８月２日まで全国１３か所で期間限定開催される。