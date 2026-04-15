着るだけで続く上質セルフケア！ ルシアン「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」

記事ポイント ルシアンがピップの磁石を内蔵したLUXEラインを4月21日から発売します。肩や腰のコリをケアしながら、日中も就寝時も使いやすい上品なインナーがそろいます。レディースに加えてメンズのボクサーブリーフも登場し、毎日のセルフケアを続けやすくします。 ルシアンがピップの磁石を内蔵したLUXEラインを4月21日から発売します。肩や腰のコリをケアしながら、日中も就寝時も使いやすい上品なインナーがそろいます。レディースに加えてメンズのボクサーブリーフも登場し、毎日のセルフケアを続けやすくします。

ルシアンは、ピップエレキバンとのコラボレーションによる磁気インナーシリーズ「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」を2026年4月21日から発売します。

新シリーズは、磁気の働きでコリ改善を目指しながら、レースをあしらった上品なデザインと朝から夜まで使いやすい着け心地を両立しています。

全国の主要量販店やECサイトで購入できるため、日常の中で無理なくセルフケアを取り入れたい人に注目の新作です。

ルシアン「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」

発売日：2026年4月21日販売店舗：全国の主要量販店、その他ECサイト効果：装着部位のこり及び血行の改善

新シリーズは、着るだけ、はくだけで肩や腰まわりのセルフケアを続けやすい管理医療機器です。

レース付きの上品な見た目と毎日使いやすい快適性を備えているため、インナーの機能性とデザイン性をどちらも重視したい人にも向いています。

肩らっくす LUXE ハーフトップ

タイプ：ハーフトップ税抜価格：5,980円サイズ：M、L、LL、3Lカラー：ブラック、ローズグレイ、スモーキーピンク素材：綿、ポリエステル、その他販売名：ハーフトップLC001磁束密度：100ミリテスラ医療機器認証番号：308AGBZX00001000

ハーフトップは、肩甲骨の内側から背中にかけて8つの磁石を配置し、肩や背中まわりのコリ改善をサポートします。

ノンワイヤー仕様でもバストをしっかり支える構造と金具レス設計を採用しているため、日中はもちろん就寝時にも快適に使えます。

ペアショーツ

タイプ：ショーツ税抜価格：2,980円サイズ：M、L、LL、3Lカラー：ブラック、ローズグレイ、スモーキーピンク素材：綿、ポリエステル、その他販売名：腰こりらっくす磁束密度：90ミリテスラ医療機器認証番号：305AGBZX00063000

ショーツは、腰からお尻にかけて6つの磁石を備え、はくだけで腰まわりのコリにアプローチします。

立体設計の鼠蹊部やテープレス仕様のウエスト、足口が圧迫感を抑えるため、毎日のインナーとして取り入れやすい一枚です。

ボクサーブリーフ

タイプ：ボクサーブリーフ税抜価格：3,980円サイズ：M、L、LLカラー：ブラック、ミストグレー素材：ナイロン、綿、その他販売名：腰こりらっくす磁束密度：90ミリテスラ医療機器認証番号：305AGBZX00063000

ボクサーブリーフは、背面に6つの磁石を内蔵し、腰まわりを心地よく支えながらコリ改善を目指せます。

テープを使わないウエストとしなやかなストレッチ素材が安定感と快適さを両立するため、男性の日常使いにも取り入れやすそうです。

毎日使いやすい快適設計

使用シーン：日中、おやすみ時特長：洗濯を繰り返しても効果が持続展開：レディース、メンズ

LUXEラインは、日常の装いに取り入れやすいデザインと綿混素材によるやさしい肌あたりで、長時間の着用にも配慮しています。

磁気によるセルフケアを特別な準備なしで続けやすいため、忙しい毎日でも無理なく習慣化しやすいシリーズです。

コーディネートイメージ

デザイン：レース付きの上品なLUXEライン特長：自然に取り入れやすい見た目用途：インナーとして日常使いしやすい仕様

コーディネートになじみやすいデザインは、機能性インナーを見た目でも選びたい人にうれしいポイントです。

ペアで使えるショーツもそろうため、肩や腰の悩みに合わせて組み合わせやすくなっています。

ハーフトップとショーツの組み合わせ

組み合わせ：ハーフトップ、ペアショーツ対象：肩まわり、腰まわり魅力：上下でそろえやすいLUXEデザイン

上下でそろえられる組み合わせは、肩と腰の両方をいたわりたい人に選びやすい展開です。

統一感のあるデザインがそろうため、セルフケアアイテムでも気分よく使い続けやすくなっています。

ルシアンの新シリーズは、肩や腰のコリを気にしながらも見た目や着け心地を妥協したくない人にとって魅力的な選択肢です。

磁気ケアをインナーに取り入れる発想は、忙しい日でも特別な時間を作らず続けやすい点がうれしいところです。

レディースとメンズの両方がそろうため、生活スタイルに合わせて選びやすいのもポイントです。

ルシアン「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」の紹介でした。

よくある質問

Q. ルシアンのLUXEラインはいつから買えますか？

A. ルシアンの「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」は2026年4月21日から全国の主要量販店やECサイトで発売されます。

Q. ルシアンのLUXEラインはどこで購入できますか？

A. ルシアンのLUXEラインは全国の主要量販店のほか、各種ECサイトで購入できます。

ルシアン公式オンラインショップでも発売日から掲載予定です。

Q. ルシアンのLUXEラインにはどんな商品がありますか？

A. ルシアンのLUXEラインには、肩まわりに対応する「肩らっくす LUXE ハーフトップ」と、腰まわりに対応する「腰こりらっくす LUXE ペアショーツ」「腰こりらっくす LUXE ボクサーブリーフ」があります。

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