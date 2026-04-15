空間に映える寄木の質感！ イクタ「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」

記事ポイント イクタが寄木調デザインと挽板の質感を両立した新フローリングを発売ビンテージフロアーラスティック パーケットが広い空間にもなじむ上質な床面を演出チーク、ウォールナット、ナラの3種から住まいに合わせて選べる イクタが寄木調デザインと挽板の質感を両立した新フローリングを発売ビンテージフロアーラスティック パーケットが広い空間にもなじむ上質な床面を演出チーク、ウォールナット、ナラの3種から住まいに合わせて選べる

イクタが、新製品「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」を発売しています。

ビンテージ感のある寄木調デザインが、現代の住まいに取り入れやすいフローリングとして登場します。

新築やリフォームで床材にこだわりたい方にとって、質感と施工性のバランスを確かめたくなる製品です。

イクタ「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」

発売日：2026年4月14日製品名：エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット

エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケットは、左右の板を組み合わせることで約600mm角のパーケット調デザインを作り、床面にリズム感と立体感をもたらします。

2mmの挽板を表面材に使うことで、寄木張りらしい奥行きと豊かな木の表情を日常の空間で楽しめます。

サイズと施工性

サイズ：T12×D303×W1,818mm入数：右3枚・左3枚入（3.3m2＝1坪）/ケース形状：1尺×6尺

1尺×6尺のサイズは施工のしやすさに配慮しており、広いリビングでも主張しすぎない見た目に仕上がります。

空間全体の印象を自然に引き上げたい住まいづくりに取り入れやすい仕様です。

AWラスティック塗装

仕上げ：AWラスティック塗装特長：しっとりとした質感配慮：木の風合いを活かしながら日常のお手入れにも対応

AWラスティック塗装は、木そのものの風合いを引き立てながら、しっとりとした手触りを楽しめる仕上げです。

見た目の上質さだけでなく、毎日の使いやすさにも目を向けたい方にうれしいポイントです。

カラーラインアップ

カラー：チーク、ウォールナット、ナラ価格：チーク 90,000円/ケース（税別）価格：ウォールナット 85,000円/ケース（税別）価格：ナラ 80,000円/ケース（税別）内容量：いずれも3.3m2/ケース

3種類の木目と色味がそろうため、落ち着いた空間からあたたかみのある空間まで、住まいのテイストに合わせて選べます。

素材感を重視しながらインテリア全体に統一感を持たせたい場面でも選択肢が広がります。

ビンテージフロアーラスティック パーケットは、寄木調の存在感と現代の住まいになじむ使いやすさを両立した床材です。

イクタが長年培ってきたフローリングづくりの知見が、質感や施工性、選びやすいカラー展開に生かされています。

床から空間の印象を整えたい方は、住まいづくりの候補としてチェックしてみてはいかがでしょうか。

イクタ「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビンテージフロアーラスティック パーケットはいつ発売されていますか？

A. ビンテージフロアーラスティック パーケットは2026年4月14日に発売されています。

Q. ビンテージフロアーラスティック パーケットは何色から選べますか？

A. ビンテージフロアーラスティック パーケットはチーク、ウォールナット、ナラの3種類から選べます。

Q. ビンテージフロアーラスティック パーケットのサイズはどのくらいですか？

A. ビンテージフロアーラスティック パーケットのサイズはT12×D303×W1,818mmです。

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