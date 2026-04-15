妻夫木聡、“大人”として新社会人に熱いエール「自分の心の声を聞くこと」
俳優の妻夫木聡（45）が15日、都内で行われた「THE PERFECT黒ラベルWAGON -LIVE DRAFT-」オープニングイベントに登場。4月からの新社会人に「弱い自分をさらけ出すということも忘れないで」とエールを贈った。
【写真】グビグビ…美味しそうにビールを飲む妻夫木聡
サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズに出演している妻夫木。この春、新社会人として歩み始めた人へ“大人”として「自分らしくいるために大切にしていること」を聞かれると、妻夫木は「自分の心の声を聞くこと」と回答。
「世の中の方で、頑張っていない人はいないと思います。そんな中で、ついつい弱い自分に蓋をして、頑張りすぎてしまう瞬間は、きっとあると思うんです。そんなとき、自分の本当の状態に気づけないことが多い。一日のほんの少しでも、自分のためにリラックスする時間を設けること、それがとても大事なんじゃないかと思います。そんな中で、自分の心の声を聞いてほしい。無理はしていないか、本当にそれでいいのか、と、もう一回思い返してみる。冷静になったら、また新しい自分に出会えるかもしれない」と思いを述べる。
続けて、頑張りすぎてしまうことが多い新社会人に向けて「きっと皆さんが思っているよりも、年上の人たちって、みなさんと一緒に頑張りたい、同じ目線で良いものを作りたい、と思っていると思うんです。ついつい早く大人になりたいから、強がってみたりする瞬間もあると思いますが、弱い自分をさらけ出すということも忘れないで。本音で、上司とぶつかってみてください。応援しています」と熱いエールを贈った。
「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」は、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント。東京を皮切りに全国13ヶ所できょう15日より順次開催する。
【写真】グビグビ…美味しそうにビールを飲む妻夫木聡
サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズに出演している妻夫木。この春、新社会人として歩み始めた人へ“大人”として「自分らしくいるために大切にしていること」を聞かれると、妻夫木は「自分の心の声を聞くこと」と回答。
続けて、頑張りすぎてしまうことが多い新社会人に向けて「きっと皆さんが思っているよりも、年上の人たちって、みなさんと一緒に頑張りたい、同じ目線で良いものを作りたい、と思っていると思うんです。ついつい早く大人になりたいから、強がってみたりする瞬間もあると思いますが、弱い自分をさらけ出すということも忘れないで。本音で、上司とぶつかってみてください。応援しています」と熱いエールを贈った。
「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」は、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント。東京を皮切りに全国13ヶ所できょう15日より順次開催する。