お笑いコンビ「バナナマン」設楽統（52）が15日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）に生出演。あす16日の番組を欠席すると報告した。

番組冒頭に同局の生野陽子アナが「水曜日と木曜日を担当いたします」とあいさつすると、設楽は「明日木曜日なんですけど、僕いないので。すみません」と反応。

水曜隔週レギュラーの陣内智則が「なんでですか？」と聞くと「人間ドックに行くので」と答えた。設楽は先月19日に人間ドックを受診したが、大腸内視鏡検査が未受診のため「僕が行っているところは平日しかやっていないので、だから明日はいません。すみません」と伝えた。

設楽は3月19日の番組を欠席。倉田大誠アナが「おはようございます。ノンストップ始まりました。設楽さんお休みのため、私倉田が代行を務めさせていただきます」とあいさつ。三上真奈アナが「設楽さん、人間ドックでお休みということで。すみずみまで検査して、健康を保っていただきたいです」と話した。

設楽は翌20日の放送に復帰し「すみません。昨日人間ドックに行って休んだんですよ。近々もう1日、まだ大腸（内視鏡）検査をやっていないので。（検査に）行っていたところが土曜日やっていたんですけど、やらなくなってしまって、（スタッフに）言ったら（番組）休んでいいって言われたので」とコメント。金曜日レギュラーのカンニング竹山も「今は人間ドックは休んでいいのよ」と反応していた。