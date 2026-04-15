大谷翔平、8回に申告敬遠で48試合連続出塁→タッカーが勝ち越し打 LA移転後では単独2位の記録
大谷が48試合連続出塁となった(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間4月14日、本拠地でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−1で迎えた8回一死二塁の場面で申告敬遠によって出塁し、48試合連続出塁となった。1900年以降では球団歴代単独4位で、ロサンゼルス移転後では単独2位となる記録だ。
【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェック
大谷が二塁へ向かい、二死二塁でカイル・タッカーの適時打で勝ち越し点を入れた。ノーラン・マクリーンに苦戦していたドジャース打線が、2番手のブルックス・レイリーから1点をもぎ取ると、9回はアレックス・ベシアが抑え、2−1で勝利した。
初回に先発の山本由伸がフランシスコ・リンドアに先頭打者アーチを浴びて1点を先制された。直後の大谷の第1打席はマクリーンの前で、左直に打ち取られた。
大谷が倒れた後、カイル・タッカーが四球、ウィル・スミスの二塁打で一死二、三塁とすると、3番のフレディ・フリーマンの一ゴロの間にタッカーが生還し、同点となった。
大谷は3回の第2打席は遊ゴロ、6回の第3打席は左飛に仕留められた。
先発の山本は8回途中104球を投げ、4安打1失点7奪三振と好投したが、3勝目の権利を手にすることはできなかった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。