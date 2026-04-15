山本由伸「こっちも頑張ろうと」　ＷＢＣ米国代表２４歳右腕との投げ合いに刺激　米大物記者「彼は過小評価されている」

◆米大リーグ ドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投。今季初の連勝はならなかったが、同最多１０４球の力投でチームの２連勝に貢献した。

７回を投げ終えた時点で球数９４球だったが、１―１の８回も続投。２死から９番ベンジ、リンドアに初の連打を許し、一、三塁のピンチを背負ったところで投手交代となったが、２番手トライネンが無失点で切り抜けた。

ＷＢＣ米国代表で決勝のベネズエラ戦に先発した右腕、Ｎ・マクリーン投手（２４）との投げ合いだった。「いい投手がたくさんいるなと思いますし、今日投げていてもなかなかリードが奪えなかったので。こっちも頑張ろうと思いながら投げました」と振り返った山本。初回に１番リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びたが、以降は５回まで１５人連続アウトと相手打線を完璧に料理。２回１死から３回先頭にかけて３者連続三振もあった。７回２死からビシェットに左翼線二塁打を浴びて連続アウトが「２０」で止まると、続くアルバレスには初めて四球を与えた。それでも、ベイティをスプリットで空振り三振。球場は大歓声に包まれた。

ＷＢＣに出場した今季は開幕から中５日の登板が続いていたが、この日は中６日でのマウンドだった。開幕から４試合連続クオリティースタート（６回以上自責３以下）の安定感で、防御率は試合前の２・５０からリーグ５位の２・１０まで良化した。

「ニューヨーク・ポスト」紙の敏腕記者、Ｊ・ヘイマン氏はこの日自身のＸに「山本由伸は過小評価されている。彼は（昨年のサイ・ヤング賞受賞者の）タリク・スクバルやポール・スキーンズと並んで、球界最高の投手をめぐる議論に入るべきだ」と投稿。今後は若手に“憧れられる”投手になる背番号１８だが、世界一の投手を目指した戦いは続いていく。