株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が、成人女性１００人を対象に、「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を実施した。

「彼氏にするなら、外見と内面のどちらを重視しますか？」と尋ねたところ、「内面」が５４人（５４．００％）、「どちらも同じくらい重視する」が４０人（４０．００％）という結果になった。外見のみを重視すると回答した人は６人（６．００％）にとどまった。

「モテそうと感じる男性の見た目の特徴」を尋ねたところ、「清潔感がある」が８８人で最多となった。次いで「笑顔がさわやか」「顔が整っている」といった回答が続き、見た目においては第一印象の良さや爽やかさが重視される傾向が見られた。「モテそうと感じる男性の雰囲気」を尋ねたところ、「余裕を感じさせる」が６３人で最多。次いで「穏やかさがある」「ポジティブなオーラをまとっている」といった回答が続き、精神的な余裕や落ち着きが女性に好印象を与えていることがわかる。

「男性のどのような言動にドキッとしますか？」と尋ね、自由回答を収集した結果、女性が魅力を感じやすい男性の言動は、主に「さりげない気遣い」「わずかな変化に気付く行動」「男らしさを感じる行動」に分類された。