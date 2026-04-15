◇NBA・プレーイントーナメント ブレイザーズ114ー110サンズ（2026年4月14日 フェニックスアリーナ）

NBAは14日（日本時間15日）、プレーオフ（PO）進出を懸けたプレーイン・トーナメントが開幕。西カンファレンスでは、8位ブレイザーズが7位サンズとの大接戦を制して、プレーオフ進出を決めた。

ブレイザーズが5季ぶりにプレーオフへの切符を勝ち取った。序盤から接戦の展開で、65−62の3点リードで前半を折り返した。

しかし第3Qに猛追を受けて、最終Qには逆転を許した。その後は再びシーソーゲームの展開に。110―111の残り16秒でデニ・アブディアがトップからドライブイン。タフなレイアップシュートを決めて相手の反則も誘った。フリースローも決めて逆転の3点プレーを成立させて、大接戦を制した。

アブディアがチーム最多41得点12アシスト7リバウンドでチームをけん引。ドリュー・ホリデーが21得点でつづいた。

ブレイザーズは7位シードでプレーオフ進出。プレーオフ1回戦ではスパーズと対戦する。

敗れたサンズは17日（同18日）にクリッパーズ（西9位）―ウォリアーズ（西10位）の勝者と対戦し、8位シードを目指す。