モデルのトラウデン直美（２６）が１５日、都内で「２０２７ ミス・ティーン・ジャパン」の開催発表会に新川優愛、平祐奈と登壇した。３人は大会の応援アンバサダーを務めている。

桜のような華やかなワンピースで登場したトラウデンは、２０１３年大会のグランプリということもあり、「毎年初心を思い出せる」と気を引きしめた。新学期が話題になると、「４月がとにかく苦手でソワソワしちゃう。４月はスルーって決めてます。粛々とやってきたことをしっかりと積み上げながら４月が過ぎてから新しいことは考える。頑張りすぎないをテーマにやってます」と明かした。

さらに、トラウデンは「去年のこの場で『馬術の指導者資格を取ります』と言ってたんですけど、取れました。初級指導者資格をゲットしたので、馬術を教えられるようになりました」と報告し、「なので４月はスルーしても大丈夫です」と笑った。トラウデンは昨年、自身のインスタグラムで「全日本馬場馬術２０２５」に５科目で出場し、「８位入賞で決勝に進むことができました」と報告している。

昨年大会から審査員を務める新川は「緊張がこちらまで伝わってくる。その緊張感を今年も楽しみながら見守りたい」と力を込めた。平は「毎年の恒例行事でお正月のように集まれるのがすごく楽しい。新たな出会いも楽しみに応援したい」と目を輝かせた。

大会は７月から地方予選会が行われ、地方大会を経て、決勝大会が１０月１１日に行われる。グランプリの副賞は賞金１００万円とＡＢＥＭＡ番組出演権を得る。