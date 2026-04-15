楽天は15日、4月25日から9月6日まで楽天モバイル 最強パーク宮城で行う1軍公式戦のうち17試合で「EXCITINGシリーズ」を開催すると発表した。

期間中、選手はVIVID PINKを基調色とした「サードユニフォーム2026」を着用。 VIVID PINKをテーマにしたインパクトある限定グルメやオリジナルグッズ、アトラクションなど、さまざまな"EXCITING"を散りばめたスタジアムが来場者の観戦体験を彩る。

＜「EXCITINGシリーズ」概要＞

・対象試合（全17試合）＝4月25、26日（対西武）、5月15〜17日（対ソフトバンク）、6月9〜11日（対巨人）、7月18〜20日（対西武）、8月18〜20日（対ロッテ）、9月4〜6日（対日本ハム）

・「サードユニフォーム2026」プレゼント＝ 開催期間中の4試合で「サードユニフォーム2026」をプレゼントする。対象日は4月25日（対西武）、5月16日（対ソフトバンクホークス）、6月9日（対巨人）、7月19日（対西武）で、当日の観戦チケットを持つ先着１万5000人にプレゼント。