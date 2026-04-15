「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースのアレックス・ベシア投手が登板２試合連続のセーブを挙げた。守護神・ディアスが不在の中、ロバーツ監督が指名した代役クローザーが圧巻の投球だ。

先頭を三振に仕留め、続くビシェットも空振り三振。アルバレスも簡単に２ストライクと追い込み、最後は低めの変化球で空振り三振に仕留め１点差を守った。

三振に斬るとベシアは雄たけびをあげた。ディアスがレンジャース戦以降、ブルペン入りせず登板のメドは立っていない。それでも投手陣が一丸となってゲームをものにした。

ベシアは試合後、グラウンドインタビューで「最高です」と笑みを浮かべ「とにかく打者にプレッシャーを与え続けたいと思っていた」と振り返った。

先発の山本由伸投手は八回途中１失点の快投。八回１死一、三塁のピンチを招いて降板したが、２番手のトライネンが見逃し三振を奪ってピンチを脱出した。直後にタッカーのタイムリーで勝ち越し点を奪い、ベシアが締めたドジャース。これで４カード連続の勝ち越しとなった。