【ひらがなクイズ】かわいい動物や神奈川の有名な観光地に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、身近な動物から、一度は行きたい観光地、そして機械の部品まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□こ
は□□
□□くた
ヒント：小さくてかわいい動物の呼び名や、温泉や駅伝で有名な神奈川県の地名、そしてパソコンなどの配線をつなぐための部品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こね」を入れると、次のようになります。
こねこ（子猫）
はこね（箱根）
こねくた（コネクタ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、癒やしの動物、情緒ある観光地、そして日常で使う機器のパーツが並んでいました。全く異なるジャンルの言葉を「音」の共通点でつなげる作業は、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、身近な動物から、一度は行きたい観光地、そして機械の部品まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□
□□くた
ヒント：小さくてかわいい動物の呼び名や、温泉や駅伝で有名な神奈川県の地名、そしてパソコンなどの配線をつなぐための部品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こね正解は「こね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こね」を入れると、次のようになります。
こねこ（子猫）
はこね（箱根）
こねくた（コネクタ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、癒やしの動物、情緒ある観光地、そして日常で使う機器のパーツが並んでいました。全く異なるジャンルの言葉を「音」の共通点でつなげる作業は、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)