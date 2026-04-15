Uruの楽曲「さすらいの唄」が、5月8日公開の映画『未来』のイメージソングに起用。また、同曲を使用した映画のファイナル予告がYouTubeで公開された。

（関連：【映像あり】Uruの楽曲「さすらいの唄」がイメージソングに起用、映画『未来』ファイナル予告）

映画『未来』は、作家 湊かなえがデビュー10周年に発表したミステリー小説を原作とする作品。声にならない痛みを抱えて生きる人々の“見えない声”に寄り添い、社会の陰に潜む痛みとかすかな光を鮮やかに描き出す作品だ。

本楽曲は、2026年2月にリリースした最新アルバム『tone』に収録されている楽曲で、作詞作曲をUru、編曲を宗本康兵が手掛けた情緒的なバラードとなっている。作品の物語の根幹に通ずるものとして、映画サイドのオファーを受けてイメージソングに決定した。

原作者の湊かなえは「歌声に『祈り』を感じる。観客の皆さんの『祈り』とリンクし、物語の『救い』につながると信じています」とコメントを寄せた。また、監督の瀬々敬久も「若い人たちが必ず持つ、変わりたい自分への葛藤が優れて表現されている」と、Uruの紡ぐ歌詞が作品テーマと深く共鳴していることに感謝を述べている。

また、Uruは本作と原作に触れる中で感じたことについて「全ての子どもたちの明日が、健やかで笑顔あふれるものであって欲しい。心の叫びに気づき、手を差し伸べる大人が沢山いる世の中であって欲しい。」と語り、「この作品が持つメッセージが、たくさんの方の心に届いてくれることを願っています。」と、作品から受け取った切実な願いを明かしている。

・Uru コメント

イメージソングにしていただけたことを光栄に思いながら、私も作品と原作を拝見、拝読させていただきました。息苦しくなるような胸の痛みを感じながら、自然に一つの願いが心に浮かんでいました。きっとこれは、この作品を観た全ての方の心に浮かぶものなのではないかと思います。全ての子どもたちの明日が、健やかで笑顔あふれるものであって欲しい。心の叫びに気づき、手を差し伸べる大人が沢山いる世の中であって欲しい。湊かなえさんがあとがきでおっしゃっていた事を、この作品のタイトルに深く、深く、感じることができました。「さすらいの唄」の主人公もある種の願いを持っていて、それを作った私もまた願いを持って制作した曲です。この作品が持つメッセージが、たくさんの方の心に届いてくれることを願っています。

・映画『未来』監督 瀬々敬久 コメント

家路へ向かう夕焼けの空の下を歩いているような雰囲気、そんな情景がまず浮かびました。それでいて「さすらいの唄」。いつもの見慣れた景色なのに、気持ちは常にさすらっている。そういうことなんだろうと想像させる。故郷のような街なのに、どこか遠くを見つめる眼差し。それは、『未来』の中で、いや、湊かなえさんがこれまで何度も小説のモチーフにしてきた、ここではない何処かにある夢の「ドリームランド」に近いものを感じさせてくれました。若い人たちが必ず持つ、変わりたい自分への葛藤。何もない 何もない僕はただ 自由なんだよどうせなら翼でも生えて飛び回れたりはしないかなこの歌詞に優れて表現されていて、映画『未来』の青春と重なっていると思いました。Uruさん、ありがとうございました。

・湊かなえ コメント

機動戦士ガンダム「鉄血のオルフェンズ」が好きです。孤児たちの姿に胸が締め付けられる回もありますが、エンディングでUruさんの曲が流れると、心が救われます。Uruさんの歌声に「祈り」を感じるからだと思います。『未来』も苦境にある子どもたちの物語です。イメージソングをUruさんがご担当してくださることを知り、感激しました。「さすらいの唄」は観客の皆さんの「祈り」とリンクし、物語の「救い」につながると信じています。

（文＝リアルサウンド編集部）