新川優愛、子育てで意識していること明かす 娘はもうすぐ3歳「お休みの日は後ろから…」
俳優でモデルの新川優愛（32）が15日、都内で行われた2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会に出席。子育てで意識していることを明かした。
【全身ショット】可愛すぎる！春の装いで登場した平祐奈＆新川優愛＆トラウデン直美
新川は、2019年に9歳年上のロケバスの運転手の男性と結婚。23年5月に第1子出産を発表した。
娘はもうすぐ3歳になるという。少し前から三輪車や自転車に乗る練習を始めたといい、「まだまだぎこちないんですけど、ちょっとずつ形になってくるかなというところで、お休みの日は後ろから押して応援している」と明かした。
子育て中の意識も告白。「やりたくないこともやらないといけないよ、と教えている」という。
その理由について、「こっちはやりたくないから誰かやってとかじゃなくて、やりたいものがやれるようになるための信頼と実績を積む過程で、やりたくないことがあるかもしれない。最初はそう思っていても、やってみたら楽しいかもしれない。そこで評価されるかもしれない。喜びを得るかもしれない」と語った。
続けて「食わず嫌いにはよくない、というのは自分にも言い聞かせている」とし、子育ての意識を明かすとともに、出場者にもエールを送っていた。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。発表会には平祐奈、トラウデン直美も出席した。
【全身ショット】可愛すぎる！春の装いで登場した平祐奈＆新川優愛＆トラウデン直美
新川は、2019年に9歳年上のロケバスの運転手の男性と結婚。23年5月に第1子出産を発表した。
娘はもうすぐ3歳になるという。少し前から三輪車や自転車に乗る練習を始めたといい、「まだまだぎこちないんですけど、ちょっとずつ形になってくるかなというところで、お休みの日は後ろから押して応援している」と明かした。
その理由について、「こっちはやりたくないから誰かやってとかじゃなくて、やりたいものがやれるようになるための信頼と実績を積む過程で、やりたくないことがあるかもしれない。最初はそう思っていても、やってみたら楽しいかもしれない。そこで評価されるかもしれない。喜びを得るかもしれない」と語った。
続けて「食わず嫌いにはよくない、というのは自分にも言い聞かせている」とし、子育ての意識を明かすとともに、出場者にもエールを送っていた。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。発表会には平祐奈、トラウデン直美も出席した。