17日から放送されるGoogle Chromeの新テレビCMで、フィギュアスケートの三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）の“りくりゅうペア”が初めてのCM撮影に臨んだ。

【映像】仲良くお互いを撮り合う“りくりゅうペア”

氷上でのパフォーマンスの撮影では、CMならではのアングルを見た2人がこんなやりとりをする場面も。

三浦「どんな感じ？回って降りてくるの本当にこわいね。よくキャッチするね」

木原「パターンがいつもより違った、その調節とか初めての経験だったからね」

三浦「すごいね、タイミングわかるの？」

木原「まあ体が覚えてるよ。だって璃来ちゃんだってわかるでしょ？」

三浦「わかるよ。でも自分は男性パートは絶対にできないと思う」

木原「俺も女性パートはできない」

また、インタビューではCMにちなみ、Google検索のAIモードにオフの過ごし方を提案してもらうなら？と聞かれ次のように答えた。

三浦「私はお寿司がすごく好きなので、たくさんの美味しいお寿司の食べ歩きを調べたいなと思っている」

木原「僕は、練習拠点のカナダがものすごく寒いので、暖かい南の島に行ってSUVの運転をできるところがないか調べてみたい」

さらに、今年挑戦したいことも実に2人らしいアクティブな答えだった。

木原「僕は、ロードバイクに挑戦したいなと思っている」

三浦「今年中に運転免許を取得したいなと思っている。具体的にはまだないけど、たくさん色んな所に行きたいな」

（『ABEMA Morning』より）