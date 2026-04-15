元タレントの木下優樹菜さん（38）が14日、Instagramを更新。「パパ似」という次女・茉叶菜さんと、東京ディズニーランドを楽しむ写真を公開し、反響が寄せられている。

【映像】木下優樹菜さん「パパ似」次女の最新ショット（複数カット）

13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。元夫でお笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）と娘たちの交流は、2019年の離婚後も続いており、Instagramでは次女と東京ディズニーシーを楽しんでいる2ショットなども公開されてきた。

木下優樹菜さん「パパ似」次女とディズニーランドを満喫

木下さんが14日に更新したInstagramでは、「次女が年1で、ママと2人でDisneyに行く日‼︎という誕生日でもない記念日つくりまして。シュガーラッシュのヴァネロペちゃんになりきって、なんだか色々と成長を感じた1日でした。ママっ子すぎな次女。Disney好きすぎはパパ似」とつづり、ディズニーを満喫する写真を公開。

この投稿には「可愛い親子」「まぁちんの再現っぷりすごい」などのコメントが寄せられた。藤本も同じ日にInstagramを更新し、1人でディズニーを楽しんでいる写真を公開している。（『ABEMA NEWS』より）