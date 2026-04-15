◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽立正大６−３国学院大＝延長１０回＝（１５日・神宮）

立正大にスーパー１年生が現れた。６番・三塁で出場した高田庵冬内野手（あんと＝仙台育英）が２回に先制３号ソロ、９回に一時勝ち越しとなる４号２ランを放った。１９５０年以降（戦後）、東都大学リーグで１年生春に４本塁打した打者は、１９９３年今岡誠（東洋大＝ＰＬ学園）、２０２１年佐々木泰（青学大＝県岐阜商）に次ぎ、高田が３人目。立正大では初めて。まだ２カード、５試合目の出場。記録更新に大きな期待がかかる。

曇り空が広がる神宮に鮮やかなアーチを２本かけた。０―０の２回２死。カウント２ボールからの３球目。国学院大・中井の投じた１４１キロを強振すると大きな放物線を描きバックスクリーン右の中段に飛び込む特大弾。「前の打席でカウント球はストレートが一番確率が高いと思っていました。（ストライクを）入れに来た真っすぐっていうのは狙い通り。打てたので良かったです」と振り返った。

さらに１―１の９回１死一塁。３番手左腕・冨田の初球を振り抜き右翼席に運んだ。雄たけびをあげながらダイヤモンドを１周。生還するとナインと抱き合い喜び「チームは押せ押せムードになっていて。振り切れたっていうのが一番の要因だと思います」。試合はその裏に追いつかれて延長に。１０回２死満塁では空振り三振に倒れ「大事なところでの簡単な三振があると、チームは負けにつながっていくと思う。一発打っただけじゃ今後につながらないので、短所をつぶしていきたい」とストイックさも見せた。

ボールにスピンをかけるバッティングを大切にしている。仙台育英時代から、高めの球を上から叩くように真っすぐバットを出して当てることを意識してきた成果がこの日の２発。「まだまだ狙っていきたい。ホームランを狙って自分は打ったことがないので。自分の形を意識した中でホームランを打つっていうのが自分のベストだと思う」と、３回戦で戦後、東都大学リーグの１年生では最多の春５本塁打に挑む。

ここまで５試合で２０打数６安打の打率３割。６安打のうち本塁打が４本という驚異的なロケットスタートとなっている。立正大・金剛弘樹監督は「あの思い切りの良さが一番売りなので。１年生とは思えない、いい思い切りを持って、初球から振ってくれるんで」とルーキーを評価。敵将の鳥山泰孝監督は「魅力的な選手が出てきた。敵にはなりますけれども、野球界のためには非常に楽しみなプレーヤーじゃないですかね」と脱帽した。