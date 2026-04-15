スノーボード・ハーフパイプ男子で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で行われた「平野歩夢スペシャルトークイベント ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＵＮＩＱＬＯ」に、兄・英樹さん、北京五輪代表の弟・海祝（ＴＯＫＩＯインカラミ）とともに出席した。

イベント終了後、取材に応じた歩夢は今後について言及。２月のミラノ・コルティナ五輪は７位となり、「現時点では、道はスノーボードの五輪だけじゃないという風に感じて、やっぱり自分がこれからどう成長して、さらに新しく自分が強く成長していけるのかということに重きを置いて…。今後の判断というのはこれからゆっくりする時間があるので、そこで整理し、また五輪を目指すのも、そこにも成長があると思うし、自分がやってきていないことに挑戦するのも成長だと思うので。そこは改めて整理して考えてこれからまた進んでいければなと思います」と模索中であると明かした。

ミラノ五輪を含む大会を経て、「今回の五輪というより、五輪は４年の時間がかなり長いと思うけど、１５歳ぐらいから経験し、常に自分が強くなっていける瞬間を目指してここまでやってきた。今回の五輪が、という意図は全くないんですけど、いろいろスノーボードの中でも自分的には思う節みたいな、今回を経験して思うところがあったり、そういうところも多少は新たなチャレンジにつながっていると思う。今まで４年刻みで変化していけたように新たなチャレンジはしていけたらと思っていますし、人生はまだ長いと思うので、そういった部分も考えて、やっていきたいことを決めていけたら」と心境の変化を語った。

２４年に結婚を発表し、第１子をもうけた。「父親として子供をどう育てていけるのか、そういう道をどう作っていけるのかとかすごい考えていたり…」とも話した。

２月のミラノ・コルティナ五輪では、開幕直前の１月１７日のＷ杯（スイス）で転倒し、右骨盤骨折などの重傷を負った。“奇跡の復活”を遂げ、五輪４大会連続出場。結果は７位で４大会連続のメダルには届かなかったが、２回目に大会で初めて超大技「フロントサイド・ダブルコーク１６２０」（腹側に縦２、横４回転半）を決めた。