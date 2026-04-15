◇ナ・リーグ メッツ1─2ドジャース（2026年4月14日 ロサンゼルス）

メッツは14日（日本時間15日）、先発のノーラン・マクリーン投手（24）が7回2安打1失点と好投も打線が援護できず、接戦を落とし連敗が7まで伸びた。

打線はリンドアが相手先発・山本由伸から今季初本塁打となる先頭打者アーチを放ち、幸先良く先制点を奪った。

先発したマクリーンは初回1死からタッカーに四球を与えると、次打者・スミスに左翼へ二塁打を浴び二、三塁からフリーマンの一ゴロの間に三塁走者の生還を許し、同点に追いつかれた。

それでも2回以降は強力なドジャース打線を6回まで無安打。7回2死からマンシーに左前打を許したが、パヘスを空振り三振に仕留め、7回95球を投げ2安打1失点と仕事を果たした。

ただ、打線が尻上がりに調子を上げた相手右腕を攻略できず、リンドアの一発以降6回まで無安打に封じられた。1−1の7回2死からビシェットの二塁打、アルバレスの四球で勝ち越しの好機をつくったが、バティが山本のスプリットに空振り三振に終わった。

8回も2死から連打で一、三塁の好機をつくったものの、山本の後を継いだトライネンにロベルトが見逃し三振。リンドアの先頭打者アーチ以降、追加点を奪えずにいると、8回に2番手・レイリーがタッカーに勝ち越し打を浴び、この1点が命取りとなって1点差ゲームに敗れた。

メッツは8日（同9日）のダイヤモンドバックス戦から7連敗となり、7勝11敗と借金が増え、ナ・リーグ東地区で最下位に沈んでいる。

この日の試合前にはスティーブ・コーエン・オーナーがドジャースタジアムを訪れ、セミエンやビシェットら新加入の選手に声をかけていたが、オーナーの激励むなしく勝利はつかめなかった。