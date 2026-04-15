ゼッテリア「アボカドフェア」今年も開催 ごろっとアボカド×ビーフ100%のジューシーなパティでぜいたくな味わい
バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、22日から期間限定で「アボカドチーズバーガー」を含む新商品3品を販売する。
【写真】プリプリサクサク食感の「アボカドえびバーガー」も登場
同店は昨年も好評だった、アボカドづくしのぜいたくな味わいを楽しめる、「アボカドフェア」を今年も開催。「アボカドチーズバーガー」は、ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせた一品。さらにシャキシャキのレタス、みずみずしいスライストマト、スライスチーズ、オーロラソースを重ね、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。アボカドのクリーミーな味わいに、チーズのコクとオーロラソースの爽やかな酸味が調和した、ぜいたくな味わいを堪能できる。
また、ビーフ100%のパティとアボカドの組み合わせをシンプルに楽しめる「アボカドビーフバーガー」や、プリプリサクサク食感のえびパティに、アボカドやワカモレソースを合わせ、特製タルタルソースと爽やかな味わいの特製サウザンソースで仕上げた「アボカドえびバーガー」も販売する。
■商品詳細 ※価格は税込
「アボカドチーズバーガー」640円
ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせ、レタス、スライストマト、スライスチーズ、特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。アボカドのクリーミーな味わいと、やさしい酸味のあるオーロラソース、濃厚なチーズのコクが織りなすぜいたくな味わい。
「アボカドビーフバーガー」590円
ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせ、レタス、スライストマト、特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。
「アボカドえびバーガー」590円
プリプリサクサク食感のえびパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカド、ワカモレソース合わせ、スライストマト、特製タルタルソース、爽やかな味わいが特長の特製サウザンソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。
【写真】プリプリサクサク食感の「アボカドえびバーガー」も登場
同店は昨年も好評だった、アボカドづくしのぜいたくな味わいを楽しめる、「アボカドフェア」を今年も開催。「アボカドチーズバーガー」は、ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせた一品。さらにシャキシャキのレタス、みずみずしいスライストマト、スライスチーズ、オーロラソースを重ね、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。アボカドのクリーミーな味わいに、チーズのコクとオーロラソースの爽やかな酸味が調和した、ぜいたくな味わいを堪能できる。
■商品詳細 ※価格は税込
「アボカドチーズバーガー」640円
ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせ、レタス、スライストマト、スライスチーズ、特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。アボカドのクリーミーな味わいと、やさしい酸味のあるオーロラソース、濃厚なチーズのコクが織りなすぜいたくな味わい。
「アボカドビーフバーガー」590円
ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせ、レタス、スライストマト、特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。
「アボカドえびバーガー」590円
プリプリサクサク食感のえびパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカド、ワカモレソース合わせ、スライストマト、特製タルタルソース、爽やかな味わいが特長の特製サウザンソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。