元NHKのフリーアナ中川安奈（32）が14日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します」（火曜午後7時）に出演。18年ぶりに初恋の人に再会した。

この日のテーマは「芸能人の初恋を超調査」。出演した芸能人が初恋の人を明かし、生放送中に再会できるかどうかが放送された。

プエルトリコからの帰国生だった中川は、事前の取材で初恋の人について「日本に帰ってきて、通った中学で大好きだった人がいます。1個上かな。一目ぼれですね。私の学校イチのモテ男だったと思います」と回想。お相手の名前を大江マイケル仁さんと明かし「お母様がイギリスの方で、お父様が日本人でっていう方」と語った。

また「さりげなく『お疲れさまです』ってあいさつするのをやってて。その時にメールアドレスを交換した気がする。ゲットしてから毎日連絡するタイプなので、日々何か理由を見つけては連絡してたと思う」と当時を振り返った。

番組で初恋の人である大江さんと再会すると、中川は思わず顔を手で覆って涙目。大江さんは現在ファッションブランド「コグノーメン」を手がけるデザイナーになっており「カッコよくないですか？」と声を弾ませた。大江さんはMCのニューヨーク屋敷裕政から「（中川の好意に）気付いてたんですか？」と聞かれると、「そうですね。何となく。メールをすごくした覚えがあります」と笑顔を見せた。

18年ぶりの再会に感激した様子の中川だったが「本当にあの時のまま。ご結婚とかはされてますか？」とちゃっかり質問。「結婚はしてないですけど、長くお付き合いしている方がいます」と大江さんに返され、「お幸せに」と残念そうな表情だった。