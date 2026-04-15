MEGUMI、Travis Japanの“独特の掟”に感心！グループ円満を保つ意外な制度「すごいシステマチック」

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

4月13日（月）の放送では、ゲストとしてTravis Japanの吉澤閑也と松倉海斗、さや香の新山が登場。メンバー全員仲が良いというTravis Japanの、グループ円満を支える意外な制度が明かされた。

【映像】超仲良しなTravis Japanのプライベートを赤裸々トーク！

番組では、Travis Japanは仲が良すぎるという話題に。吉澤と松倉はメンバー全員でご飯に行くだけでなく、二次会でカラオケまで行くと明かし、MEGUMIと新山を驚かせる。

そこからMEGUMIが「2人でご飯行くとか、そういうのもあったりする？」と尋ねると、吉澤と松倉は「あります！」と即答。さらに松倉は、「（Travis Japanは）サシ飯期間みたいのやってて」と切り出し、メンバー7人が21通りすべての組み合わせで“サシ飯”をしていることを明かした。

MEGUMIが「その期を掟として設けてるんだ」「何のために？」と返すと、吉澤と松倉は、不満などが溜まってもメンバー全員がいると言いにくいこともあることから、1対1になれるタイミングを設けることで不満を解消しやすい仕組みを作っていると説明。

これを聞いたMEGUMIは「経営みたい」「すごいシステマチック」と感心していた。