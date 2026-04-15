今季のユニフォーム売り上げ1位はカリー、チームグッズ売り上げではニックスがトップ

4月14日（現地時間13日）。NBAとNBA選手会（NBPA）は、2025－26レギュラーシーズンにおけるユニフォーム売り上げ上位15選手と、チームグッズ売り上げトップ10を発表した。

これは『NBAStore.com』、『Fanatics.com』ならびに『Fanatics提携サイト』の売上がベースになっていて、ユニフォーム売り上げではステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）がトップに立った。

2位から5位は順にルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、レブロン・ジェームズ（レイカーズ）がランクイン。

上位15選手のうち、25歳以下の選手が6人も名を連ねていて、9位にはダラス・マーベリックスの新人クーパー・フラッグ（19歳）が入っている。また、チームグッズ売り上げではニックス、レイカーズ、ボストン・セルティックスがトップ3を形成。8位のオクラホマシティ・サンダーは、2018－19シーズン以降、初のトップ10入りを飾っている。

2025－26レギュラーシーズンのユニフォーム売り上げ上位15選手とチームグッズ売り上げトップ10は下記のとおり。

＜2025－26レギュラーシーズンのユニフォーム売り上げ上位15選手＞



１位 ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）



２位 ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）



３位 ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）



４位 ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）



５位 レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）



６位 アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）



７位 ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）



８位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）



９位 クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）



10位 ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）



11位 ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）



12位 タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）



13位 デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）



14位 ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）



15位 ラメロ・ボール（シャーロット・ホーネッツ）

＜2025－26レギュラーシーズンのチームグッズ売り上げトップ10＞



１位 ニューヨーク・ニックス



２位 ロサンゼルス・レイカーズ



３位 ボストン・セルティックス



４位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ



５位 サンアントニオ・スパーズ



６位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



７位 シカゴ・ブルズ



８位 オクラホマシティ・サンダー



９位 ミネソタ・ティンバーウルブズ



10位 デンバー・ナゲッツ

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