今季のユニフォーム売り上げ1位はカリー、チームグッズ売り上げではニックスがトップ

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　4月14日（現地時間13日）。NBAとNBA選手会（NBPA）は、2025－26レギュラーシーズンにおけるユニフォーム売り上げ上位15選手と、チームグッズ売り上げトップ10を発表した。


　これは『NBAStore.com』、『Fanatics.com』ならびに『Fanatics提携サイト』の売上がベースになっていて、ユニフォーム売り上げではステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）がトップに立った。


　2位から5位は順にルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、レブロン・ジェームズ（レイカーズ）がランクイン。


　上位15選手のうち、25歳以下の選手が6人も名を連ねていて、9位にはダラス・マーベリックスの新人クーパー・フラッグ（19歳）が入っている。また、チームグッズ売り上げではニックス、レイカーズ、ボストン・セルティックスがトップ3を形成。8位のオクラホマシティ・サンダーは、2018－19シーズン以降、初のトップ10入りを飾っている。


　2025－26レギュラーシーズンのユニフォーム売り上げ上位15選手とチームグッズ売り上げトップ10は下記のとおり。


＜2025－26レギュラーシーズンのユニフォーム売り上げ上位15選手＞

１位 ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）

２位 ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）

３位 ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）

４位 ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）

５位 レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）

６位 アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）

７位 ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）

８位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）

９位 クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）

10位 ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）

11位 ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）

12位 タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）

13位 デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）

14位 ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）

15位 ラメロ・ボール（シャーロット・ホーネッツ）


＜2025－26レギュラーシーズンのチームグッズ売り上げトップ10＞

１位 ニューヨーク・ニックス

２位 ロサンゼルス・レイカーズ

３位 ボストン・セルティックス

４位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

５位 サンアントニオ・スパーズ

６位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

７位 シカゴ・ブルズ

８位 オクラホマシティ・サンダー

９位 ミネソタ・ティンバーウルブズ

10位 デンバー・ナゲッツ



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