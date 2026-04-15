リネットジャパングループ<3556.T>は３日続伸している。この日、子会社ネットオフが運営するホビー買い取りサービス「もえたく！」が、スマートフォンで撮影した写真からＡＩが商品を特定し、その場で買取価格を表示する新機能「画像ＡＩ査定」の提供を開始すると発表しており材料視されている。



同機能は、スマートフォンのカメラで対象商品を撮影するだけで、ＡＩが画像の特徴から商品を特定。「名前がわからない」「検索結果が多すぎて選べない」というストレスをゼロにし、誰でも迷わずに手元の商品の価値を一瞬で知ることができる体験を提供するもの。提示された価格に納得すれば、そのまま買い取り申し込み（集荷依頼）へスムーズに進むことができるという。まずはポケモンカード、フィギュア、プラモデルの３カテゴリーからスタートし、今後はアニメグッズやその他トレーディングカードへと対象ジャンルを順次拡大するとしている。



出所：MINKABU PRESS