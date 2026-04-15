インテル・マイアミのマスチェラーノ監督、「個人的な理由」で退任…就任初年度に2冠へと導く
インテル・マイアミは15日、ハビエル・マスチェラーノ監督の退任を発表した。インテル・マイアミとマスチェラーノ監督は27年までの契約を結んでいたが、「個人的な理由」によって退任することとなった。
クラブを通じて、マスチェラーノ監督は「私を信頼してくれたクラブ、組織の一員として尽力してくれたすべてのスタッフ、何よりも我々に忘れられない瞬間をもたらしてくれた選手たちに感謝します。また、ファンの皆さんとラ・ファミリアの皆さんにも感謝を申し上げます。彼らなしでは、これほどの事は成し遂げられなかった」と語っている。
「我々の最初の優勝の記憶は、いつまでも心に残り続けます。どこにいようとも、クラブの今後のさらなる発展を心から願っています。クラブが今後も成功を収め続けることに疑いの余地はありません。皆さんに心からのハグを送ります。本当にありがとうございました」
マスチェラーノ氏は25年1月にインテル・マイアミ監督に就任。クラブ史上初のMLSカップ優勝、イースタンカンファレンス優勝へと導くだけでなく、MLS最多得点記録となる1シーズン101得点を記録していた。
クラブを通じて、マスチェラーノ監督は「私を信頼してくれたクラブ、組織の一員として尽力してくれたすべてのスタッフ、何よりも我々に忘れられない瞬間をもたらしてくれた選手たちに感謝します。また、ファンの皆さんとラ・ファミリアの皆さんにも感謝を申し上げます。彼らなしでは、これほどの事は成し遂げられなかった」と語っている。
マスチェラーノ氏は25年1月にインテル・マイアミ監督に就任。クラブ史上初のMLSカップ優勝、イースタンカンファレンス優勝へと導くだけでなく、MLS最多得点記録となる1シーズン101得点を記録していた。