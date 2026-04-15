開催：2026.4.15

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 1 [メッツ]

MLBの試合が15日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとメッツが対戦した。

ドジャースの先発投手は山本由伸、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。

1回表、1番 フランシスコ・リンドア 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 LAD 0-1 NYM

1回裏、4番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 LAD 1-1 NYM

8回裏、2番 カイル・タッカー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-1 NYM

試合は2対1でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのブレーク・トライネンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメッツのブルックス・レイリーで、ここまで0勝1敗0S。ドジャースのベシアにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.254。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で7.2回を投げ、4安打（1本塁打）、1失点、7奪三振、防御率は2.10となっている。

ここまでドジャースは13勝4敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方メッツは7勝11敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 13:26:36 更新