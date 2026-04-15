ミュージシャンで俳優の浜野謙太（44）が14日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。自身の俳優デビューについて語った。

現在、ファンクバンド「在日ファンク」のリーダー兼ボーカルを務める浜野は、星野源がリーダーを務めていたインストゥルメンタルバンド「SAKEROCK」で2015年まで活動。MCの和田明日香から「役者さんはどういう流れでやることになったんですか？」と聞かれる一幕があった。

「SAKEROCK」時代を振り返り「トークの時とかふざけることもあった。星野源くんがいろんなところに仕掛けをしてて、曲と曲の間に一人芝居することがあったり」と回顧。「それを見てた映画監督が“あいつみたいな役者いないかな”って探し始めた」のがキッカケだったという。

自身の役者デビューについて「俺はこれを大々的に公式とは言ってないんだけど…『ハチミツとクローバー』っていう映画に出てて。学生C役で」と告白。「それはオーディションとか受けて出ることになったの？」と質問されると「そうじゃないです。本当は星野源くんを出したかったのにスケジュール的にNGだった。だって俺、トロンボーンしかできないのに現場行ったら“ギター弾けるよね？”って言われて」とぼやいていた。